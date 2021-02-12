В ЕС призвали Украину завершить реформу рынка электроэнергии и выплатить "зеленые" долги

Европарламент в своей резолюции призвал правительство завершить реформу рынка электроэнергии, а также сделал акцент на исполнении обязательств перед инвесторами в зеленую энергетику и модернизации атомных станций.

Об этом говорится в резолюции Европарламента по имплементации Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной.

"... новый оптовый рынок электроэнергии, который заработал в Украине в июле 2019 года, до сих пор не конкурентоспособным по стандартам ЕС; поэтому [ЕС] призывает Украину завершить свою реформу и повысить уровень соблюдения законодательства ", - отмечают в Еврокомиссии.

Для этого, говорят в ЕС, нужно усилить независимость Укрэнерго, модернизировать электростанции в соответствии евростандартам экологии и безопасности, а также избегать перекрестного субсидирования.

Далее резолюция останавливается на вопросе выплат по "зеленым" долгами:

"... в секторе производства энергии из возобновляемых источников Украина не выполняет своих обязательств перед инвесторами, и задержки в выплатах производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии угрожают дальнейшему развитию чистых источников энергии в Украине", - отметили в ЕС.

Комиссия также призвала украинскую власть "срочно завершить модернизацию атомных электростанций и исследовать задержки этих процессов", прежде всего речь идет о модернизации Запорожской атомной электростанции.

Внимание в резолюции уделено также диверсификации энергоснабжения Украины, развития торговли между странами Восточного партнерства, энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии для достижения высшего уровня экологичности.

Напомним:

Во исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электроэнергии".

1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

Экономическая правда