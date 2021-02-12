В ЕС призвали Украину завершить реформу рынка электроэнергии и выплатить "зеленые" долги
Европарламент в своей резолюции призвал правительство завершить реформу рынка электроэнергии, а также сделал акцент на исполнении обязательств перед инвесторами в зеленую энергетику и модернизации атомных станций.
Об этом говорится в резолюции Европарламента по имплементации Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной.
"... новый оптовый рынок электроэнергии, который заработал в Украине в июле 2019 года, до сих пор не конкурентоспособным по стандартам ЕС; поэтому [ЕС] призывает Украину завершить свою реформу и повысить уровень соблюдения законодательства ", - отмечают в Еврокомиссии.
Для этого, говорят в ЕС, нужно усилить независимость Укрэнерго, модернизировать электростанции в соответствии евростандартам экологии и безопасности, а также избегать перекрестного субсидирования.
Далее резолюция останавливается на вопросе выплат по "зеленым" долгами:
"... в секторе производства энергии из возобновляемых источников Украина не выполняет своих обязательств перед инвесторами, и задержки в выплатах производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии угрожают дальнейшему развитию чистых источников энергии в Украине", - отметили в ЕС.
Комиссия также призвала украинскую власть "срочно завершить модернизацию атомных электростанций и исследовать задержки этих процессов", прежде всего речь идет о модернизации Запорожской атомной электростанции.
Внимание в резолюции уделено также диверсификации энергоснабжения Украины, развития торговли между странами Восточного партнерства, энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии для достижения высшего уровня экологичности.
Напомним:
Во исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электроэнергии".
1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.
Экономическая правда
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