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"Укренерго" спростувала фейки про відключення електроенергії

П'ятниця, 25 лютого 2022, 19:31

Національна енергетична компанія "Укренерго" спростовує неправдиву інформацію щодо планів відключення електроенергії в Києві та інших регіонах України.

Про це повідомила пресслужба оператора.

"Укренерго" офіційно заявляє, що енергосистема України працює стабільно. Обмеження енергопостачання споживачів не заплановано! В українських споживачів світло є і буде!" – повідомив системний оператор.

"Фейкові повідомлення про те, що плануються відключення світла в Києві та інших регіонах України – пропаганда ворога", – йдеться у повідомленні.

24 лютого "Укренерго" спростувало фейк про необхідність вимкнути всі прилади о 23:30 через підключення української енергомережі до європейської. Після випуску спростування цих фейків сайт компанії зазнав DDoS-атак.

Економічна правда

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електроенергія Укренерго

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