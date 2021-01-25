У Мінстратегпрому з'явився офіційний сайт

Офіційний сайт Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості почав працювати 25 січня.

Про це повідомляє прес-служба Мінстратегпрому у Facebook.

"Сайт сприятиме прозорості роботи міністерства, розширить можливості доступу громадян до публічної інформації та слугуватиме майданчиком для зворотного зв’язку", - заявив державний секретар Ігор Яковлєв.

"Вебресурс Мінстратегпрому виконано в єдиному для центральних органів виконавчої влади дизайні. Сайт інтегрований з Урядовим порталом, сайтами міністерств, служб, агентств, держінспекцій та місцевих органів влади.

Для створення вебсайту Мінстратегпрому використано платформу, розроблену на замовлення Секретаріату Кабінету. Вебресурс Мінстратегпрому має уніфіковані для держорганів структуру та функціональні можливості. Нині сайтами, створеними на новій платформі, користується близько десяти міністерств і відомств", - йдеться у повідомленні.

Раніше взаємодії зі ЗМІ, зв’язків із громадськістю та медіааналізу Мінстратегпрому поширював інформацію через офіційні Фейсбук-сторінки віце-прем’єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та Мінстратегпрому.

"Ці сторінки як канали поширення інформації підтримуватимуться і надалі", - додали у прес-службі.

Нагадаємо:

У липні 2020 року Кабінет міністрів утворив новий орган - Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості на чолі з Олегом Уруським.

16 липня Верховна Рада призначила Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Економічна правда