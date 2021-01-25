У Минстратегпрома появился официальный сайт

Официальный сайт Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности начал работать 25 января.

Об этом сообщает пресс-служба Минстратегпрома в Facebook.

"Сайт будет способствовать прозрачности работы министерства, расширит возможности доступа граждан к публичной информации и служить площадкой для обратной связи", - заявил государственный секретарь Игорь Яковлев.

"Веб-ресурс Минстратегпрома выполнен в едином для центральных органов исполнительной власти дизайне. Сайт интегрирован с Правительственным порталом, сайтами министерств, служб, агентств, госинспекций и местных органов власти.

Для создания сайта Минстратегпрома использовано платформу, разработанную по заказу Секретариата Кабинета. Веб-ресурс Минстратегпрома имеет унифицированные для госорганов структуру и функциональные возможности. Сейчас сайтами, созданными на новой платформе, пользуется около десяти министерств и ведомств", - говорится в сообщении.

Ранее отдел взаимодействия со СМИ, связей с общественностью и медиаанализа Минстратегпрома распространял информацию через официальные Фейсбук-страницы вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и Минстратегпрома.

"Эти страницы как каналы распространения информации поддерживаться и в дальнейшем", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

В июле 2020 года Кабинет министров создал новый орган - Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности во главе с Олегом Уруским.

16 июля Верховная Рада назначила Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Экономическая правда