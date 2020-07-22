Уряд утворив нове Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості

Олег Уруський

Кабінет міністрів утворив новий орган - Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості на чолі з Олегом Уруським.

Відповідний проєкт постанови підтримали на засіданні уряду 22 липня.

"Метою прийняття акту є утворення органу відповідального за забезпечення та реалізацію державної промислової політики у сферах розвитку стратегічних галузей промисловості", - йдеться у документі.

Нагадуємо:

16 липня Верховна Рада призначила Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

"Найперше завдання - налагодження системи, щоб позбутися того хаосу, у якому перебуває наша промисловість. Ми плануємо співпрацювати з профільними асоціаціями, у нас є спільні напрацювання. Тільки разом ми зможемо вийти з тієї кризи, у якій опинилась наша промисловість", - сказав Уруський перед голосуванням.

Напередодні в Офісі президента був створений неформальний номінаційний комітет, який обирав попередньо запрошених до співбесід кандидатів.

Номкомітет працював таємно, тому депутатам правлячої фракції довелося листом просити залучити їх до відбору.

Олег Уруський займав керівні посади на підприємствах і об'єднаннях оборонної промисловості, авіатранспортної галузі, машинобудуванні.

Керував підрозділами апарату Ради національної безпеки і оборони, Секретаріату Кабінету Міністрів.

У 2015 році він очолював Державне космічне агентство, до того був першим заступником міністра промислової політики.

З квітня він очолює інжинірингову компанію "Прогрестех-Україна", яка надає інженерні сервіси, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки.

Офіційним кінцевим бенефіціаром компанії "Прогрестех-Україна" є академік військових наук Росії Володимир Кульчицький.

Економічна правда