Рада призначила Уруського віцепрем'єром з промполітики

Верховна Рада призначила Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

За це рішення проголосували 250 нардепів.

"Найперше завдання - налагодження системи, щоб позбутися того хаосу, у якому перебуває наша промисловість. Ми плануємо співпрацювати з профільними асоціаціями, у нас є спільні напрацювання. Тільки разом ми зможемо вийти з тієї кризи, у якій опинилась наша промисловість", - сказав Уруський перед голосуванням.

Зазначимо, що Уруський зазначив 7 тисяч 245 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2019 рік.

Весь дохід Уруського становили гонорари та інші виплати від ТОВ "Акст", а його дружина за минулий рік задекларувала 151 тис 979 грн доходів.



Уруський також зазначив у декларації 50 тисяч доларів готівкових коштів.

Він також володіє 48% ТОВ "Авіаційно-космічні системи і технології", 25% ТОВ "Ековей технолоджі", 33% ТОВ "Юнайтед Гудс Енд Фудз ЛТД", 25% ТОВ "Юнайтед Гудс Енд Фудс", 3% ТОВ "НДТЦ РОТОР" і 33% компанії Proxima Technical Consulting FZ LLC (ОАЕ).

Крім цього, Уруський володіє земельною ділянкою (22 266 кв. м) у Київській області та спільно з дружиною 50% квартири (93,3 кв. м) у Києві, його дружина володіє трьома земельними ділянками (1 500, 2 479 і 2 266 кв. м) і недобудованим будинком (505 кв. м) у Київській області.



Також він володіє автомобілем Audi A7 2016 року випуску, а дружина - Peugeot 2008 2014 року випуску.

Нагадаємо:

Проєкт постанови про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості був відкликаний з парламенту через три дні після його внесення.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що проєкт постанови відкликали через юридичну помилку.

"Там була юридична помилка під час подання, тому проєкт постанови відкликали, щоб подати знову", - пояснив Арахамія.

14 липня прем'єр Денис Шмигаль повторно подав до ВР подання про призначення Олега Уруського на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

В Офісі президента був створений неформальний номінаційний комітет, який обирав попередньо запрошених до співбесід кандидатів.

Номкомітет працював таємно, тому депутатам правлячої фракції довелося листом просити залучити їх до відбору.

Олег Уруський займав керівні посади на підприємствах і об'єднаннях оборонної промисловості, авіатранспортної галузі, машинобудуванні.

Керував підрозділами апарату Ради національної безпеки і оборони, Секретаріату Кабінету Міністрів.

У 2015 році він очолював Державне космічне агентство, до того був першим заступником міністра промислової політики.

З квітня він очолює інжинірингову компанію "Прогрестех-Україна", яка надає інженерні сервіси, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки.

Офіційним кінцевим бенефіціаром компанії "Прогрестех-Україна" є академік військових наук Росії Володимир Кульчицький.

Економічна правда