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Уряд призначив першого заступника глави Мінстратегпрому

Понеділок, 6 грудня 2021, 19:05
 
фото: Кабмін

Кабінет міністрів призначив Дениса Шарапова першим заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості. 

Про це йдеться у розпорядженні № 1588-р від 6 грудня.

Шарапов із жовтня 2019 року працював заступником генерального директора держкомпанії "Укрспецекспорт".

До цього був заступником директора з комерційних питань ДП "Укроборонсервіс".

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Нагадуємо:

Верховна Рада 4 листопада призначила на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості очільника митниці Павла Рябікіна.

Верховна Рада проголосувала за відставку віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Економічна правда

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