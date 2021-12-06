Уряд призначив першого заступника глави Мінстратегпрому
Кабінет міністрів призначив Дениса Шарапова першим заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Про це йдеться у розпорядженні № 1588-р від 6 грудня.
Шарапов із жовтня 2019 року працював заступником генерального директора держкомпанії "Укрспецекспорт".
До цього був заступником директора з комерційних питань ДП "Укроборонсервіс".
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Нагадуємо:
Верховна Рада 4 листопада призначила на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості очільника митниці Павла Рябікіна.
Верховна Рада проголосувала за відставку віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.
Економічна правда
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