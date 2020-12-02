Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестбанком на 136 мільйонів для "Укренерго"

Верховна Рада на засіданні 2 грудня ратифікувала угоду з Європейським інвестбанком щодо проєкту підвищення надійності підстанцій, який передбачає кредит у 136 мільйонів євро.

Про це повідомляє Мінфін.

Законопроєкт ратифікації Гарантійної угоди між Україною та ЄІБ розробили Мінфін та НАК "Укренерго".

Як зазначає заступник Міністра фінансів Олександр Кава, цим законом створюються правові підстави для використання позики Європейського інвестиційного банку.

"Таке рішення дає можливість підвищити надійність та забезпечити сталу роботу існуючої електромережі. Окрім того, це сприятиме зменшенню витрат на її технічне обслуговування та експлуатацію", – коментує проєкт Кава.

У рамках Проєкту "Програма підвищення надійності підстанцій" передбачається реконструкція 12 підстанцій потужністю 330 кВ та 750 кВ Дніпровської електроенергетичної системи НЕК "Укренерго".

"Це також сприятиме сталій роботі Об’єднаної електроенергетичної мережі України та зміцненню енергетичної безпеки України", - підкреслюють у Міністерстві.

Цей проєкт є частиною ширшої програми модернізації підстанцій, що всього включає 33 об’єкти в Україні та здійснюється за співфінансування німецького держбанку "Кредитна установа для відбудови" (KfW) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що завдяки співпраці з ЄБРР та ЄІБ увімкнули лінію електропередач "Запорізька АЕС - Каховська", що дозволило подавати в мережу повну потужність Запорізької АЕС.

Економічна правда