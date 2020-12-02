Рада ратифицировала соглашение с Европейским инвестбанком на 136 миллионов для "Укрэнерго"
Верховная Рада на заседание 2 декабря ратифицировала соглашение с Европейским инвестбанком по проекту повышения надежности подстанций, предусматривающий кредит в 136 000 000 евро.
Об этом сообщает Минфин.
Законопроект ратификации Гарантийного соглашения между Украиной и ЕИБ разработали Минфин и НАК "Укрэнерго".
Как отмечает заместитель министра финансов Александр Кава, этим законом создаются правовые основания для использования займа Европейского инвестиционного банка.
"Такое решение дает возможность повысить надежность и обеспечить устойчивую работу существующей электросети. Кроме того, это будет способствовать уменьшению затрат на ее техническое обслуживание и эксплуатацию ", - комментирует проект Кава.
В рамках проекта "Программа повышения надежности подстанций" предусматривается реконструкция 12 подстанций мощностью 330 кВ и 750 кВ Днепровской электроэнергетической системы НЭК "Укрэнерго".
"Это также будет способствовать постоянной работе Объединенной электроэнергетической сети Украины и укреплению энергетической безопасности Украины", - подчеркивают в Министерстве.
Этот проект является частью более широкой программы модернизации подстанций, всего включает 33 объекта в Украине и осуществляется при софинансировании немецкого госбанка "Кредитное учреждение для восстановления" (KfW) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Напомним:
Ранее сообщалось, что благодаря сотрудничеству с ЕБРР и ЕИБ включили линию электропередач "Запорожская АЭС - Каховская", что позволило подавать в сеть полную мощность Запорожской АЭС.
Экономическая правда
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