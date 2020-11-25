Запорізька АЕС зможе подавати повну потужність у мережу

"Укренерго" увімкнула повітряну лінію електропередач "Запорізька АЕС - Каховська", завдяки чому в мережу можна подавати повну потужність Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Лінія електропередач (ЛЕП) напругою 750 кВ "Запорізька АЕС - Каховська" дозволить зняти мережеві обмеження та подавати 6 тисяч МВт потужності Запорізької АЕС.

Це дозволить збільшити частку атомних електростанцій у сукупному виробництві електроенергії, що може дати позитивний економічний ефект для "Енергоатома".

ЛЕП має протяжність 186 км та є основною частиною інвестиційного проєкту Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестбанку сумою 355 мільйонів євро.

Також у проєкт входить будівництво підстанції на 750 кВ "Каховська" та двох ЛЕП напругою 330 кВ "Каховська - Островська" та "Каховська - Херсонська".

Реалізація проєкту дозволяє покращити зв’язок Каховського енерговузла з магістральними мережами та збільшити пропускну спроможність перерізів південної частини енергосистеми України.

Будівництво підстанції та ЛЕП "ЗАЕС - Каховська" є першим елементом створення південної високовольтної магістралі напругою 750 кВ та передбачає подальше будівництво високовольтної лінії "Каховська - Приморська" з підстанцією "Приморська" та лінію "Південноукраїнська АЕС - Приморська".

Підстанція "Приморська" стане новим опорним джерелом живлення в Одеській області. Вона також матиме лінію "Приморська - Ісакча (Румунія)", що є проєктом спільного інтересу Європейської Енергоспільноти.

Нагадаємо:

24 листопада на найбільшій в Європі атомній станції – Запорізькій атомній електростанції – після планового-попереджувального ремонту підключили до мережі енергоблок №2.