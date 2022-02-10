Норвезька Emergy зупинила будівництво ВЕС у Запорізькій області: причини

фото: зофія

Норвезька компанія Emergy оголосила про відтермінування будівництва ВЕС "Зофія" у Запорізькій області - компанія назвала три причини такого рішення.

Про це повідомляється на сайті проєкту "Зофія".

Три основні причини, чому компанія вирішила відтермінувати будівництво:

1) постійні питання із отриманням оплати від ДП "Гарантований покупець", який є покупцем відновлюваної енергії,

2) труднощі із залученням масштабних прямих іноземних інвестицій на український ринок відновлюваної енергетики (частково через геополітичну ситуацію з Росією);

3) короткий проміжок часу, що залишився для будівництва та введення в експлуатацію вітрових електростанцій (відповідно до чинного законодавства, всі проекти відновлюваної енергії мають бути побудованими до кінця 2022 року).

Компанія заявляє, що ВЕС "Зофія" після будівництва стане однією з найбільших наземних вітрових електростанцій в Європі.

Вітрова електростанція розділена на три етапи: "Зофія 1" на 40 МВт, "Зофія 2" на 300 МВт і "Зофія 3" на 450 МВт.

"Спочатку Emergy планувала побудувати етапи "Зофія 1" і "Зофія 2" загальною потужністю 340 МВт за зеленим тарифом. Цей план було переглянуто і компанія вирішила відтермінувати будівництво", - заявили в компанії.

"Emergy розпочала будівництво певної інфраструктури проєкту та наразі, перед відновленням будівництва, компанія аналізує альтернативні можливості реалізації електроенергії.

За відсутності чіткого бачення процедури аукціонів зі сторони уряду, ми вивчаємо можливості підписання двосторонніх договорів про закупівлю електроенергії з великими споживачами. Поки ми остаточно не знаємо, як буде реалізовано вироблену електроенергію, ми робимо все можливе, щоб підтримувати відносини та виконувати зобов’язання перед ключовими зацікавленими сторонами в Україні та за її межами", - кажуть в Emergy.

Там додають, що після будівництва ВЕС "Зофія" внесе свій вклад у збереження близько 2 млн тон CO2 та залучить понад 1 млрд євро прямих іноземних інвестицій в Україну.

Економічна правда