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Світовий банк виділить Україні 300 мільйонів доларів

Субота, 12 грудня 2020, 10:11

Світовий банк затвердив Україні позику в розмірі 300 мільйонів доларів для додаткового фінансування протидії COVID-19.

Джерело: прес-служба банку

Деталі: Відзначається, що рада виконавчих директорів Світового банку затвердила Україні позику в розмірі 300 мільйонів доларів для другого додаткового фінансування протидії COVID-19 в рамках проекту модернізації мереж соціального захисту.

Повідомляється, що додаткове фінансування допоможе зміцнити програму гарантованого мінімального доходу (GMI) в Україні, щоб не допустити, щоб близько 1 мільйон українців опинився за межею бідності через пандемію COVID-19.

Відзначається, що це друге додаткове фінансування в рамках проекту після того, як 30 квітня 2020 року було схвалено 150 мільйонів доларів.

"Нові кошти допоможуть фінансувати українську реакцію на надзвичайні ситуації в галузі соціального захисту COVID-19 шляхом введення швидких грошей перекази фізичним особам та домашнім господарствам, які втратили роботу або джерела доходу через пандемію", - йдеться у прес-релізі. 

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Світовий банк

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