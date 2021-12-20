Світовий банк надав Україні 300 мільйонів євро позики

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Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила другу позику на розробку політики відновлення економіки України у розмірі 300 мільйонів євро.

Про це повідомляється на офіційному сайті банку.

"Кошти будуть використані на підтримку критичних для економічного відновлення та зростання країни реформ, а також для пом'якшення наслідків пандемії COVID-19", – йдеться у пресрелізі.

Цією позикою Світовий банк підтримує ключові реформи: демонополізацію економіки та зміцнення антикорупційних інституцій; розвиток ринку землі та кредитного ринку, включаючи розширення доступу до фінансування для дрібних фермерів; зміцнення системи соціального захисту для людей похилого віку з метою пом'якшення впливу пандемії COVID-19.

"В умовах високого рівня вразливості економіки, в Україні йде повільне та нестійке відновлення після потрясіння в результаті COVID-19. Ми сподіваємося, що ця позика надасть необхідну підтримку тим реформам, які спрямовані на сприяння більш сильному та інклюзивному відновленню", – заявив регіональний директор СБ у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Нагадуємо:

Перший подібний кредит у розмірі 350 млн доларів було затверджено у червні 2020 року для підтримки запуску земельної реформи, а також для допомоги уряду України у забезпеченні зростання аграрного сектору та інвестицій у сільське господарство.

Також необхідно було захистити найуразливіші верстви населення від економічного потрясіння, спричиненого пандемією.

Загалом з початку пандемії Світовий банк надав Україні 2,3 млрд доларів для бюджетної підтримки та інвестиційних проєктів.

Економічна правда