Україна може отримати 300 млн євро на термомодернізацію
Світовий банк розгляне виділення Україні траншу у 300 млн євро для термомодернізації.
Про це повідомила перша віцепрем’єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко.
За її словами, 17 грудня СБ розгляне виділення другого траншу в рамках проєкту "Друга позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення".
Ці кошти спрямують передусім на фінансування проєкту "Енергетична незалежність".
Раніше про цей проєкт анонсував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що в Україні розробляється програма термомодернізації на декілька тисяч багатоповерхівок, яка коштуватиме близько 100 млрд грн найближчі три роки.
Крім того, програма енергоефективності у наступному році стане частиною "Великого будівництва". Уряд вже затвердив постанову, яка дозволить залучити 25 млн євро на заходи з енергоефективності у 2 містах.
Нагадуємо:
У червні уряд разом із Світовим банком уклали угоду на суму 350 мільйонів доларів, кошти спрямують, зокрема, на підтримку в умовах пандемії.
Економічна правда
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