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Україна може отримати 300 млн євро на термомодернізацію

Середа, 15 грудня 2021, 09:55
 
unsplash

Світовий банк розгляне виділення Україні траншу у 300 млн євро для термомодернізації.

Про це повідомила перша віцепрем’єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, 17 грудня СБ розгляне виділення другого траншу в рамках проєкту "Друга позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення".

Ці кошти спрямують передусім на фінансування проєкту "Енергетична незалежність".

Раніше про цей проєкт анонсував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що в Україні розробляється програма термомодернізації на декілька тисяч багатоповерхівок, яка коштуватиме близько 100 млрд грн найближчі три роки.

Крім того, програма енергоефективності у наступному році стане частиною "Великого будівництва". Уряд вже затвердив постанову, яка дозволить залучити 25 млн євро на заходи з енергоефективності у 2 містах.

Нагадуємо:

У червні уряд разом із Світовим банком уклали угоду на суму 350 мільйонів доларів, кошти спрямують, зокрема, на підтримку в умовах пандемії.

Економічна правда

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Світовий банк тепло

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