Держспецзв'язку пояснило, чому видалило новину про співпрацю з Huawei

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України заявили, що видалили новину про співпрацю з "Хуавей Україна", бо викладена інформація не відповідала суті підписаного меморандуму.

Про це заявили у відомстві у відповідь на запит "Радіо Свобода".

"Публікація про співпрацю Держспецзв'язку з ТОВ "Хуавей Україна" була вилучена з офіційного сайту, оскільки викладена інформація не відповідала суті меморандуму, підписаному між Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України і ТОВ "Хуавей Україна". Зазначений вище меморандум залишається чинним", - пояснили у відомстві.

Нагадаємо:

16 жовтня Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України прибрала зі свого сайту та соціальних мереж інформацію про партнерство з компанією "Хуавей Україна".

Це сталося після того, як відомство повідомило про підписання меморандуму з компанією "Хуавей Україна" про співпрацю у сферах кібербезпеки, кіберзахисту і телекомунікацій.

За інформацією "Європейської правди", західні партнери звернули увагу на це повідомлення і в неофіційних розмовах висловлювали здивування вибором пріоритетів українською стороною.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Державна служба спеціального зв'язку порушила законодавство України, підписавши меморандум про співпрацю з компанією "Хуавей Україна" без координації з МЗС.