Госспецсвязи объяснило, почему удалило новость о сотрудничестве с Huawei

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины заявили, что удалили новость о сотрудничестве с "Хуавей Украина", поскольку выложенная информация не соответствовала сути подписанного меморандума.

Об этом заявили в ведомстве в ответ на запрос "Радио Свобода".

"Публикация о сотрудничестве Госспецсвязи с ООО "Хуавей Украина" была изъята с официального сайта, поскольку изложенная информация не соответствовала сути меморандума, подписанному между Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины и ООО "Хуавей Украина". Указанный выше меморандум остается в силе" , - пояснили в ведомстве.

Напомним:

16 октября Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины убрала со своего сайта и социальных сетей информацию о партнерстве с компанией "Хуавей Украина".

Это произошло после того, как ведомство сообщило о подписании меморандума с компанией "Хуавей Украина" о сотрудничестве в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.

По информации "Европейской правды", западные партнеры обратили внимание на это сообщение и в неофициальных разговорах выражали удивление выбором приоритетов украинской стороной.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Государственная служба специальной связи нарушила законодательство Украины, подписав меморандум о сотрудничестве с компанией "Хуавей Украина" без координации с МИД.