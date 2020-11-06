Bitcoin сягає рекордних цін рівня 2017 року
За останній місяць Bitcoin почав стрімко набирати у ціні та у п’ятницю, 6 листопада, сягнув позначки у майже 15,5 тисяч доларів. Найвищою його ціна була у грудні 2017 року - 19 тисяч доларів.
Про це йдеться у даних моніторингу Business insider.
Ще вчора ціна криптовалюти сягнула 15,6 тисяч доларів - це вдвічі більше ціни на початок року. За тиждень зростання становить 13%.
Проте збільшується у ціні не лише Bitcoin, але й інші криптовалюти, зокрема Ethereum, Litecoin.
Експерти пов’язують такі процеси з двома факторами. Попервах, підвищена ринкова невизначеність в очікуванні результатів на виборах у США. Другою причиною є запуск операцій з криптовалютами однією з найбільших платіжних систем у світі - Paypal.
У жовтні, після оголошення компанії, вартість усіх криптовалют почала зростати. Найбільшого підйому зазнав Bitcoin, що наприкінці жовтня сягнув майже 13 тисяч доларів.
Економічна правда
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