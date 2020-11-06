Bitcoin достигает рекордных цен уровня 2017 года
За последний месяц Bitcoin начал стремительно набирать в цене и в пятницу, 6 ноября, достиг отметки в почти 15,5 тысяч долларов. Самой его цена была в декабря 2017 года - 19 тысяч долларов.
Об этом говорится в данных мониторинга Business insider.
Еще вчера цена криптовалюта достигла 15,6 тысяч долларов - это вдвое больше цены начала года. За неделю рост составил 13%.
Однако увеличивается в цене не только Bitcoin, но и другие криптовалюты, в частности Ethereum, Litecoin.
Эксперты связывают такие процессы с двумя факторами. Сначала, повышенная рыночная неопределенность в ожидании результатов на выборах в США. Второй причиной является запуск операций с криптовалютами одной из крупнейших платежных систем в мире - Paypal.
В октябре, после объявления компании, стоимость всех криптовалют начала расти. Наибольший подъем застал Bitcoin, который в конце октября достиг почти 13 тысяч долларов.
Экономическая правда
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