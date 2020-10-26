Платіжна система Paypal розпочне операції з криптовалютами

Компанія Paypal зробить можливим зберігання, купівлю та продаж таких криптовалют як Bitcoin, Ethereum, Litecoin та Bitcoin cash - ціни на них вже зросли на ринках.

Про це повідомляє видання Forbes.

Американська компанія отримала у Нью-Йорку тимчасову ліцензію на використання віртуальних валют і запустить криптооперації найближчим часом. Наразі оновлення діятиме лише на території США, проте вже наступного року Paypal має плани з розширення переліку країн.

До отримання повноцінної ліцензії компанія співпрацюватиме з оператором Paxos.

Після оголошення вартість усіх валют почала зростати. Найбільшого підйому зазнав Bitcoin, що сягнув майже 13 тисяч доларів - це приріст у 14,2% за тиждень.