Платіжна система Paypal розпочне операції з криптовалютами
Компанія Paypal зробить можливим зберігання, купівлю та продаж таких криптовалют як Bitcoin, Ethereum, Litecoin та Bitcoin cash - ціни на них вже зросли на ринках.
Про це повідомляє видання Forbes.
Американська компанія отримала у Нью-Йорку тимчасову ліцензію на використання віртуальних валют і запустить криптооперації найближчим часом. Наразі оновлення діятиме лише на території США, проте вже наступного року Paypal має плани з розширення переліку країн.
До отримання повноцінної ліцензії компанія співпрацюватиме з оператором Paxos.
Після оголошення вартість усіх валют почала зростати. Найбільшого підйому зазнав Bitcoin, що сягнув майже 13 тисяч доларів - це приріст у 14,2% за тиждень.
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