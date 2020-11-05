Всі розділи
Укр / Рус

Рада з другої спроби проголосувала за зміни до Бюджетного кодексу

Четвер, 5 листопада 2020, 13:57
 

У четвер, 5 листопада, Верховна Рада з другої спроби проголосувала у першому читанні за внесення змін до Бюджетного кодексу. Пізніше Парламент голосував за проєкт Держбюджету-2021

Про це повідомляє сайт Ради. 

На повторному голосуванні парламентарі проголосували за зміни до Бюджетного кодексу. Серед змін пропонується:

- розширення можливостей Мінфіну на ринку державних цінних паперів;

- надання підприємцям підтримки у вигляді держгарантій на портфельній основі;

- законодавче врегулювання Єдиного казначейського рахунку (ЄКР);

- визначити тимчасово вільні кошти ЄКР додатковим джерелом фінансування бюджету для покриття касових розривів держбюджету.

До Кодексу внесли зміни з метою узгодження його з нормами адміністративно-територіальної, земельної реформ та низки Законів України. 

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт також "забезпечить зменшення очікуваного пікового навантаження на державний бюджет" та "врегулює забезпечення прав і рівних умов платників податків суб’єктів ВЕЗ "Крим".

Нагадаємо,

У четвер, 5 листопада, Рада проголосувала за проєкт Держбюджету-2021 у першому читанні.

Економічна правда



Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

бюджет Рада Верховна рада

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Рада прийняла у першому читанні проєкт держбюджету-2021 5 листопада 2020, 13:45
Доходи бюджету пропонують збільшити на 20 мільярдів 5 листопада 2020, 11:55
Бюджет 2021: як зміняться податки після індексації 3 листопада 2020, 18:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!