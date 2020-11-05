Рада прийняла у першому читанні проєкт держбюджету-2021

Верховна Рада прийняла у першому читанні проєкт держбюджету на 2021 рік.

Документ підтримали 275 нардепів.

"За" проголосували 209 нардепів від "Слуги народу", 20 - від "Довіри", 16 - від "За майбутнє", 11 позафракційних та 19 - від "Батьківщини".

"Уряд вчасно подав до Верховної Ради проєкт бюджету на 2021 рік, як це визначено закоодавством. Проєктом є збалансованим і реальним до виконання. Це не просто фінансовий кошторис, це інструмент розвитку і зростання країни. У бюджеті передбачено достатньо коштів для фінансування усіх пріоритетних потреб держави", - заявив перед голосуванням міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми зможемо впоратись з коронакризою, забезпечити фінансову стабільність, відновити економіку та підвищити добробут громадян. Це бюджет можливостей для подальшого розвитку", - додав він.

За словами Марченка, нардепи, групи і фракцій надали більше 2 тисяч пропозицій до проєкту бюджету, що, по суті, орієнтовно складає ще один такий бюджет.

"У співпраці Мінфіну з нардепами та парламентськими комітетами робоча група напрацювала пропозиції, які знайшли своє відображення у проєкті постанови ВР про висновки та пропозиції до проєкту держбюджету-2021. Проєкт постанови передбачає збільшення видатків загального фонду бюджету більш ніж на 20 млрд грн.

Насамперед йдеться про додаткове фінансування розвитку територій - 4,3 млрд грн, інфраструктурнх проєктів - 7,5 млрд грн, культури і спорту - 3 млрд грн, охорони здоров'я - 2 млр грн...", - пояснив міністр фінансів.

За його словами, у Мінфіні грунтовно опрацюють усі правки і пропозиції народних депутатів.

За словами голови Рахункової палати Валерія Пацкана, прогнози уряду щодо зростання ВВП на 4,6% - досить оптимістичні, і є ризики, що таке зростання не буде досягнуте через коронавірусні обмеження та рецесія в промисловості вплинуть на надходження до держбюджету.

Також Пацкан прокоментував пропозицію уряду на пів року заморозити розмір прожиткового мінімум у розмірі 2 189 грн, водночас, за його словами, фактичний розмір становить 3763 грн.

"Рахункова палата неодноразово наголошувала на зміну підходів до формування розміру прожиткового мінімуму", - додав Пацкан.

Крім цього, він оцінив передбачене зростання доходів у держбюджеті на 4,9% - "однак реально зменшення на 2,2% порівняно з очікуваннями на цей рік".

"Ми хочемо, аби цей бюджет був бюджетом життя, а не смерті. І не бюджетом виживання. Ми хочемо чітке зобов'язання уряду підняти обсяги прожиткового мінімуму до фактичних розмірів", - заявив представник "За майбутнє" Тарас Батенко.

При цьому, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко назвав проєкт бюджету "особистою розпискою Зеленського власній некомпетентності".

"Судячи з проєкту бюджету, Зеленський не збирається виконувати передвиборчі зобов'язання, а наступного року вже є екватор його президентської каденції", - заявив Порошенко.

Представник ОПЗЖ Олександр Колтунович назвав нереальною цифрою розмір дефциту у 270 млрд грн та "вбивчою" цифрою розмір додаткових зовнішніх надходжень у 702 млрд грн.

Нагадаємо:

Верховна Рада у четвер, 5 листопада, розглядає у першому читанні законопроєкт про бюджет-2021.

Бюджетний комітет вніс зміни до проєкту бюджету перед першим читанням, зокрема пропонують збільшення доходів на 20 мільярдів гривень та видатків на 17 мільярдів.

Верховна Рада може розглянути бюджет-2021 у першому читанні в пленарний четвер 5 листопада, наявність голосів - "на межі фолу", заявив нардеп Ярослав Железняк.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що 20 жовтня Рада має провести планерне засідання, щоб направити свої пропозиції до проєкту держбюджету-2021 в Кабмін, але на цььому засіданні питання бюджеу не розглядалось.

Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації розкритикували проєкт держбюджету на 2021 рік, зокрема, вважають категорично неприйнятним збільшення податків та зборів задля збалансування бюджетних надходжень.

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Економічна правда