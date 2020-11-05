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Рада со второй попытки проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс

Четверг, 5 ноября 2020, 13:57
 

В четверг, 5 ноября, Верховная Рада со второй попытки проголосовала в первом чтении за внесение изменений в Бюджетный кодекс. Позже Парламент голосовал за проект Госбюджета-2021

Об этом сообщает сайт Рады.

На повторном голосовании парламентарии проголосовали за изменения в Бюджетный кодекс. Среди изменений предлагается:

- расширение возможностей Минфина на рынке государственных ценных бумаг;

- предоставление предпринимателям поддержки в виде госгарантий на портфельной основе;

- законодательное урегулирование Единого казначейского счета (ЕКС);

- определить временно свободные средства ЕКС дополнительным источником финансирования бюджета для покрытия кассовых разрывов госбюджета.

В Кодекс были внесены изменения с целью согласования его с нормами административно-территориальной, земельной реформ и ряда Законов Украины.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект также "обеспечит уменьшение ожидаемого пиковой нагрузки на государственный бюджет" и "урегулирует обеспечения прав и равных условий налогоплательщиков субъектов СЭЗ "Крым ".

Напомним:

В четверг, 5 ноября, Рада проголосовала за проект Госбюджета-2021 в первом чтении.

Экономическая правда

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бюджет Рада Верховная рада

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