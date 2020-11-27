В уряді очікують 7,5 мільярда надходжень від ліцензій по гральному бізнесу

У Кабміні очікують надходження до спецфонду держбюджету у 2021 році 7,443 млрд грн за рахунок плати за ліцензії на діяльність у сфері організації і проведення азартних ігор та за ліцензії на лотереї.

Про це йдеться у проєкті держбюджету-2021 до другого читання, який опублікували на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що доходи пропонують збільшити порівняно з 1 читанням на 20,9 млрд грн.

Серед факторів, які вплинули на перегляд прогнозу доходів, окрім плати за ліцензії у гральному бізнесі, у Кабміні назвали, зокрема, збільшення плану по доходах загального фонду держбюджету від податку на прибуток підприємств (на 1 млрд грн) та по ПДВ на виготовлені в Україні товари і послуги з урахуванням бюджетного відшкодування на 6,4 млрд грн.

Також на 4,24 млрд грн збільшили план за надходженнями частини чистого прибутку держпідприємств.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 26 листопада погодив проєкт держбюджету-2021 до другого читання у Верховній Раді.

В оновленому бюджеті-2021 скорочують видатки на Міністерство освіти та розвиток регіонів, але на Офіс президента видатки збільшують на 33%.

Керівник Комісії по гральному бізнесу Іван Рудий розраховує, що цей ринок запрацює 15 грудня, але, за його словами, все залежить від того, коли Кабмін погоджує ліцензійні умови.

Кабмін на засіданні 28 жовтня призначив Івана Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а Євгена Гетьмана - членом Комісії.

Економічна правда