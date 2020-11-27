В Кабмине ожидают 7,5 миллиарда поступлений от лицензий по игорному бизнесу

В Кабмине ожидают поступления в спецфонд госбюджета в 2021 году 7,443 млрд грн за счет платы за лицензии на деятельность в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на лотереи.

Об этом говорится в проекте госбюджета-2021 ко второму чтению, который опубликовали на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что доходы предлагают увеличить по сравнению с 1 чтением на 20,9 млрд грн.

Среди факторов, которые повлияли на пересмотр прогноза доходов, кроме платы за лицензии в игорном бизнесе, в Кабмине назвали, в частности, увеличение плана по доходам общего фонда госбюджета от налога на прибыль предприятий (на 1 млрд грн) и по НДС на произведенные в Украине товары и услуги с учетом бюджетного возмещения на 6,4 млрд грн.

Также на 4,24 млрд грн увеличили план по поступлениям части чистой прибыли госпредприятий.

Напомним:

Кабмин на заседании 26 ноября согласовал проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде.

В обновленном бюджете-2021 сокращают расходы на Министерство образования и развитие регионов, но в Офис президента расходы увеличивают на 33%.

Руководитель Комиссии по игорному бизнесу Иван Рудый рассчитывает, что этот рынок заработает 15 декабря, но, по его словам, все зависит от того, когда Кабмин согласовывает лицензионные условия.

Кабмин на заседании 28 октября назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а Евгения Гетьмана - членом Комиссии.

Экономическая правда