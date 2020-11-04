Голова комісії по гральному бізнесу назвав дату запуску ринку

Керівник Комісії по гральному бізнесу Іван Рудий розраховує, що цей ринок запрацює 15 грудня, але, за його словами, все залежить від того, коли Кабмін погоджує ліцензійні умови.

Про це він сказав в інтерв'ю liga.net.

За його словами, Комісія по гральному бізнесу ще не сформована повністю, але над цим працюють - ще 4 членів комісії будуть рекомендовані вже цього тижня.

Також Рудий розраховує, що вже найближчим часом буде першу читання законопроєкту 2713-д щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей.

"Я розраховую, що вже найближчим часом буде перше читання, а до запуску ринку, до середини грудня, він буде прийнятий і в цілому. У нас є амбіція залучити до кінця року 1 млрд грн до бюджету від продажу ліцензій і запуску ринку", - підкреслив Рудий.

Він додав, що сума в 1 млрд грн залучених коштів до кінця року - це не встановлений для комісії KPI, а його особисті амбіції.

"Це мої особисті амбіції, які, я вважаю, в нинішніх умовах реально реалізувати. Ніяких завдань зверху мені не ставили, окрім як сформувати працюючий контролюючий орган на гральному ринку", - сказав голова Комісії.

Також Рудий зазначив, що безпосереднього досвіду роботи у гральному бізнесі у нього немає, але, за його словами, в Україні його немає ні в кого - ця сфера досі була поза законом.

"Я з 2013 по 2018 рік працював на телебаченні, в продюсерській гілці холдингу StarLightMedia (холдинг Віктора Пінчука - ред.). Також у мене є досвід ведення приватного бізнесу, я займався підприємницькою діяльністю в сфері продажу інформаційних послуг", - пояснив він.

За його словами, його зарплата як голови Комісії по гральному бізнесу - 33 600 грн плюс надбавки.

Читайте детальніше: Закон про азартні ігри набув чинності: що далі

Нагадуємо:

Кабмін на засіданні 28 жовтня призначив Івана Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а Євгена Гетьмана - членом Комісії.

На посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей обрали Івана Рудого, а членами Комісії обрали Олену Водолажко та Євгена Гетьмана, на інші посади членів Комісії оголосили додатковий добір.

Антикорупційний комітет парламенту визнав, що законопроєкт №2713-д, який пропонує звільнити від податків виграші від азартних ігор та лотерей, та альтернативні до нього містять корупційні ризики.

Президент Володимир Зеленський підписав закон 2285-Д про державне регулювання грального бізнесу, не дивлячись на дві взаємовиключні норми про визначення органа-регулятора ринку.

Закон встановлює перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, які дозволені в Україні. Зокрема, до нього входять азартні ігри в гральних закладах казино та онлайн, букмекерська діяльність у букмекерських пунктах і через інтернет, випуск та проведення лотерей, ігри в покер через інтернет.

У НАЗК повідомляли, що впровадження закону про гральний бізнес у чинній редакції призведе до появи корупційних схем під час отримання дозвільних документів і зробить неможливою чесну конкуренцію та прозорі правила діяльності у сфері азартних ігор.

Кабмін на засіданні 23 вересня прийняв постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей".

Економічна правда