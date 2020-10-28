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Уряд призначив Рудого головою Комісії по гральному бізнесу

Середа, 28 жовтня 2020, 15:50
 

Кабмін на засіданні 28 жовтня призначив Івана Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а Євгена Гетьмана - членом Комісії.

Про це повідомив у Facebook представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

За його словами, на засіданні 21 жовтня уряд погодив пропозиції міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова про призначення Рудого і Гетьмана.

"Іван Рудий обраний на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Він має досвід та знання у сфері менеджменту, міжнародних відносин та фінансів. Учасник бойових дій. Входив до складу національної збірної України на "Іграх Нескорених" в Нідерландах", - писав про Рудого Немчінов.

Читайте детальніше: Закон про азартні ігри набув чинності: що далі

Нагадуємо:

На посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей обрали Івана Рудого, а членами Комісії обрали Олену Водолажко та Євгена Гетьмана, на інші посади членів Комісії оголосили додатковий добір.

Антикорупційний комітет парламенту визнав, що законопроєкт №2713-д, який пропонує звільнити від податків виграші від азартних ігор та лотерей, та альтернативні до нього містять корупційні ризики.

Президент Володимир Зеленський підписав закон 2285-Д про державне регулювання грального бізнесу, не дивлячись на дві взаємовиключні норми про визначення органа-регулятора ринку.

 Закон встановлює перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, які дозволені в Україні. Зокрема, до нього входять азартні ігри в гральних закладах казино та онлайн, букмекерська діяльність у букмекерських пунктах і через інтернет, випуск та проведення лотерей, ігри в покер через інтернет.

У НАЗК повідомляли, що впровадження закону про гральний бізнес у чинній редакції призведе до появи корупційних схем під час отримання дозвільних документів і зробить неможливою чесну конкуренцію та прозорі правила діяльності у сфері азартних ігор.

Кабмін на засіданні 23 вересня прийняв постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей".

Економічна правда

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Кабмін гральний бізнес

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