Підсанкційних аграріїв позбавили держпідтримки

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Кабмін заборонив надавати кошти за програмами держпідтримки аграріям, до яких застосовують економічні санкції.

Відповідну постанову ухвалили на засіданні уряду 9 лютого.

Відповідно до пояснювальної записки, Кабмін вніс зміни до 11 порядків використання коштів з держбюджету, спрямованих на підтримку сільськогосподарських товаровиробників.

Так, кошти не зможуть отримати юридичні та фізособи, включені до санкційного списку відповідним рішенням РНБО.

Аграрії, до яких застосовуються санкції, не зможуть отримати фінансування за наступними програмами:

підтримки фермерських господарств;

підтримки розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства;

здешевлення кредитів;

часткової компенсації вартості вітчизняної сільгосптехніки;

підтримки тваринництва та переробки сільгосппродукції;

відшкодування втрат від пошкодження посівів;

виділення субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь;

підтримки виробників картоплі; підтримки виробників, що використовують меліоровані землі;

підтримки страхування сільгосппродукції.

У бюджеті-2022 на підтримку аграріїв передбачено 4,6 млрд грн.

Нагадаємо:

Верховна Рада підтримала створення фонду, який забезпечуватиме кредити малих та середніх аграріїв держгарантіями.

У ЄС готові підтримати Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві.

Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві дозволить профінансувати аграріїв на суму 24 млрд грн, статутний капітал Фонду становитиме 3 млрд грн, кажуть в Мінагро.

Економічна правда