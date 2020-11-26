Кабмін затвердив держбюджет-2021 до другого читання

Кабмін на засіданні 26 листопада погодив проєкт держбюджету-2021 до другого читання у Верховній Раді.

Доходи бюджету наступного року передбачаються на рівні 1,092 (+21 млрд грн у порівнянні з проєктом, поданим до першого читання) трильйона.

Видатки становлять 1,328 трильйона (-12,8 млрд грн). Так, дефіцит становить 236 мільярдів (-24 млрд грн).

Частку дефіциту до ВВП зменшили з 6% до 5,5%.

"Тобто на 2021 рік маємо збалансований такий показник, який допоможе не збільшувати податки для бізнесу і водночас покращити фінансування і соціальної сфери, і медицини, і надати підтримку підприємцям, які постраждали від пандемії", - зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Міністр фінансів Сергій Марченко також повідомив, що дефіцит сектору загального державного управління зменшили з 5,8% до 5,24%. Планується подальше зниження дефіциту бюджету.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що до другого читання дефіцит бюджету та прогноз по росту ВВП зменшать, а підняття мінімальної зарплати до 6,5 тис грн за місяць перенесуть з середини 2021 року на грудень.

Міністерство фінансів також успішно завершило переговори з МВФ стосовно основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для отримання чергового траншу.

Економічна правда