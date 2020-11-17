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Через центри зайнятості роботу знайшли 430 тисяч осіб – Шмигаль

Вівторок, 17 листопада 2020, 11:00
 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що 430 тисяч українців влаштувались на роботу через центри зайнятості.

Джерело: Шмигаль в ефірі "Свобода слова"

Пряма мова: "На сьогоднішній день через центри зайнятості офіційно працевлаштовано понад 430 тисяч людей. Це також те, над чим ми працювали 8 місяців, аби допомогти бізнесу".

Деталі: За словами прем’єра, за час пандемії уряд здійснив низку заходів для допомоги бізнесу. У приклад він навів надання 12 мільярдів гривень допомоги малому та середньому бізнесу через комерційні банки.

Нагадаємо:

У квітні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує створити близько 500 тисяч робочих місць у соціальній, комунальній та бюджетній сферах з зарплатами 6-8 тисяч гривень, які дозволять протриматися на карантині.

Українська правда

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