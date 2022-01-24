Шмигаль: Загроз функціонуванню економіки немає, не потрібно панікувати

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Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що загроз функціонуванню національної економіки немає, окрім інформаційного та дезінформаційного тиску, та просить не панікувати.

Про це він сказав за підсумками засідання РНБО.

За словами Шмигаля, загроз функціонуванню національної економіки немає.

"Окрім інформаційного, особливо дезінформаційного тиску, які можуть нанести дестабілізацію економіці, немає. На сьогодні один із найвищих рівнів золотовалютних запасів, 30 млрд і більше 100 млн доларів на рахунках золотовалютних запасів, що дозволяє нам чітко спільно з НБУ управляти ситуацією і стабільністю валютного курсу на валютному ринку.

Курс долара на сьогодні 28,3, тобто є валютний коридор, в якому він коливається", - сказав Шмигаль.

Він додав, що бюджет-2021 повністю був виконаний, а доходи зросли на 206 млрд грн порівняно з 2020 роком.

Щодо показника експорту-імпорту прем'єр заявив, що зростання експорту товарів - на 38%, зростання імпорту - на 33%, а сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало -3,6 млрд дол США, за його словами, сальдо втричі покращилось.

Станом на 24 січня на Єдиному казначейському рахунку загалом 55 млрд 115 млн грн, з них 19 485 - це гривні і 35 млрд 630 млн - це валютний еквівалент, зазначив прем'єр.

"Усі основні великі платежі найскоріше відбудуться у вересні місяці, до цього часу помісячно навантаження по зовнішніх виплатах є абсолютно помірним", - додав він.

За його словами, в уряді не бачать загроз зовнішніх невиплат або стягнень.

Він також нагадав про рішення Єврокомісії виділити Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Як і секретар РНБО Олексій Данілов, Шмигаль заявив, що не потрібно панікувати.

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Нагадаємо:

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов просить українців та ЗМІ зменшити напруження та не розганяти паніку.

Економічна правда