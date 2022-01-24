Прем'єр: Очікуємо у лютому наступного перегляду діючої програми МВФ
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що у лютому очікують наступного перегляду діючої програми МВФ.
Про це він сказав на брифінгу за підсумками засідання РНБО.
"Ми зараз працюємо з МВФ, практично кожного дня відбуважться співпраця міністерств з місією МВФ. Очікуємо у лютому місяці наступного перегляду діючої програми і, звичайно, працюємо над майбутнім продовженням наступних програм МВФ", - заявив прем'єр.
Більше про співпрацю з МВФ читайте у статті Ярослава Вінокурова: Спізнілий транш. Що влада пообіцяла МВФ за 2,2 мільярда доларів
Нагадуємо:
Голова фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що Україна може пройти 2022 рік без нової програми МВФ попри заплановані 550 млрд грн виплат за держборгом.
У 2021 році повідомлялось, що Національний банк та Міжнародний валютний фонд наступного року почнуть перемовини щодо нової програми співпраці.
Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд програми stand-by та погодив виділення Україні другого траншу у 700 млн доларів
Україна та Міжнародний валютний фонд 18 жовтня досягли згоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми Stand-By.
Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що уряд очікує наступних переглядів програми в березні та червні наступного року.
Економічна правда
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