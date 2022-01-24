Прем'єр: Очікуємо у лютому наступного перегляду діючої програми МВФ

FLICKR/IMF

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що у лютому очікують наступного перегляду діючої програми МВФ.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

"Ми зараз працюємо з МВФ, практично кожного дня відбуважться співпраця міністерств з місією МВФ. Очікуємо у лютому місяці наступного перегляду діючої програми і, звичайно, працюємо над майбутнім продовженням наступних програм МВФ", - заявив прем'єр.

Більше про співпрацю з МВФ читайте у статті Ярослава Вінокурова: Спізнілий транш. Що влада пообіцяла МВФ за 2,2 мільярда доларів

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Економічна правда