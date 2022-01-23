Шмигаль: завдяки індустріальним паркам Україна може отримати від 2,5 мільярдів доларів
Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що за прогнозами урядових експертів та незалежних аналітиків, завдяки розвитку індустріальних парків Україна може отримати від 2,5 мільярдів доларів додаткових інвестицій.
Про це він написав у facebook
За його словами, коли механізм індустріальних парків запрацює, процедура включення буде проходити "максимально швидко та бізнес-орієнтовано".
"Індустріальні парки стали ефективними точками зростання для економік Польщі, Чехії, Туреччини, Південної Кореї, і ми плануємо використовувати найкращий досвід цих країн, аби вони запрацювали і в Україні", - заявив Прем'єр.
Нагадуємо:
Уряд планує побудувати інфраструктуру для 25 індустріальних парків до 2024 року, для цього підготували до другого читання відповідний законопроєкт.
Верховна Рада ухвалила у першому читанні зміни до Закону України "Про індустріальні парки", що передбачають впровадження низки стимулів для залучення інвестицій в індустріальні парки.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua