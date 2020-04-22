"Протриматися": уряд планує створити 500 тисяч робочих місць із зарплатами 6-8 тисяч – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує створити близько 500 тисяч робочих місць у соціальній, комунальній та бюджетній сферах з зарплатами 6-8 тисяч гривень, які дозволять протриматися на карантині.

Про це він повідомив в інтерв’ю РБК-Україна.

"Ще раз повернусь до тієї великої кількості робочих місць. Недорогих. Можу сказати умовно, поки ми ще рахуємо, але сума коливається 6000-8000 гривень.

Тобто це проста робота, на яку людина зможе прийти влаштуватись, і на наступний день вже її отримати.

Ну, наприклад, класти бруківку чи озеленювачем, і так далі. По-перше, ми таким чином приберемось у наших містах, районах і загалом в Україні за допомогою такої кількості і такої якості робочих місць. По-друге, як я вже казав, ми дамо змогу людям вже зараз заробляти мінімальні кошти.

500 тисяч робочих місць...які ми хочемо створити, вони дуже прості і, водночас, вони дадуть можливість людині місяць-два-три протриматись в умовах існуючих обмежень", - пояснює прем’єр.

Прем’єр зазначив, що такі робочі місяця дозволять "заробляти, а не чекати, що держава виплатить якісь мізерні кошти", за його словами мова йде про роботу у соціальній сфері, комунальній, бюджетній, або в сферах з невеликою заробітною платою.

Крім цього Шмигаль зазначив, що близько 170 тисяч робочих місць будуть створені у сфері дорожнього будівництва у цьому році.

"За нашими розрахунками, це близько 170 тисяч робочих місць тільки в сфері дорожнього будівництва, яке буде вже в цьому році. Звичайно, там вже багато людей працює, але, за розрахунками дорожників, при вкладені 80 мільярдів гривень в цю сферу, це додатково 20 тисяч додаткових основних робочих місць. Це тільки в цій сфері, а ще близько 150 тисяч супутніх.

От у нас є шанс створити декілька сотень тисяч робочих місць, не те що цього року, а буквально вже в ці місяць-півтори", - резюмує прем’єр.

Нагадуємо:

За умов жорсткого карантину, у 57% українців закінчаться гроші на життя через чотири тижні або менше, 6,9% мають збережень на кілька днів, 6,3% - на півроку або більше.





