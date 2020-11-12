"Епіцентр" заявив, що продаватиме на вихідних лише життєвонеобхідні товари

У компанії "Епіцентр К" заявили, що під час карантину вихідного дня мережі "Епіцентр" та "Нова лінія" реалізовуватимуть виключно життєвонеобхідні товари, дозволені відповідною постановою Кабміну.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

"Ми запровадили безпрецедентні засоби безпеки в наших торговельних мережах "Епіцентр" та "Нова лінія", та робимо все для того, щоби ви почувалися безпечно, роблячи покупки у нас.

Через наші соціальні мережі та звернення до контакт-центру ми отримуємо багато звернень від наших покупців із проханням не зачиняти торговельні центри під час карантину вихідного дня, за прикладом сусідньої Польщі, де будівельно-господарські гіпермаркети продовжують працювати протягом карантину. Ми цінуємо вашу любов та довіру, але ставимо ваше здоров’я та інтереси держави на перше місце", - йдеться у позиції "Епіцентру".

"Під час карантину вихідного дня мережі "Епіцентр" та "Нова лінія" реалізовуватимуть виключно життєвонеобхідні товари дозволені постановою КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р" № 641, до яких належать харчові продукти, засоби гігієни, лікарські засоби та товари медичного призначення, ветеринарні препарати, корми та доставлятимемо їжу із наших ресторанів.

У цей час наші клієнти також можуть зробити замовлення на інтернет-магазині www.epicentrk.ua, на онлайн-полицях якого представлений асортимент понад 1 млн артикулів", - додали у компанії.

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