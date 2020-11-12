"Епіцентр" заявив, що продаватиме на вихідних лише життєвонеобхідні товари

У компанії "Епіцентр К" заявили, що під час карантину вихідного дня мережі "Епіцентр" та "Нова лінія" реалізовуватимуть виключно життєвонеобхідні товари, дозволені відповідною постановою Кабміну.
Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.
"Ми запровадили безпрецедентні засоби безпеки в наших торговельних мережах "Епіцентр" та "Нова лінія", та робимо все для того, щоби ви почувалися безпечно, роблячи покупки у нас.
Через наші соціальні мережі та звернення до контакт-центру ми отримуємо багато звернень від наших покупців із проханням не зачиняти торговельні центри під час карантину вихідного дня, за прикладом сусідньої Польщі, де будівельно-господарські гіпермаркети продовжують працювати протягом карантину. Ми цінуємо вашу любов та довіру, але ставимо ваше здоров’я та інтереси держави на перше місце", - йдеться у позиції "Епіцентру".
"Під час карантину вихідного дня мережі "Епіцентр" та "Нова лінія" реалізовуватимуть виключно життєвонеобхідні товари дозволені постановою КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р" № 641, до яких належать харчові продукти, засоби гігієни, лікарські засоби та товари медичного призначення, ветеринарні препарати, корми та доставлятимемо їжу із наших ресторанів.
У цей час наші клієнти також можуть зробити замовлення на інтернет-магазині www.epicentrk.ua, на онлайн-полицях якого представлений асортимент понад 1 млн артикулів", - додали у компанії.
Нагадаємо:
Напередодні Кабінет міністрів посилив карантин і встановив, що по суботах і неділях можуть працювати лише продуктові магазини й пошта, аптеки й ветеринарні аптеки, автозаправки й автосервіси.
Після цього "Епіцентр" написав у Facebook: "Продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки – є, корм для тварин – є. Завозимо пальне". І додав картинку: "Увага! Вводимо 72-годинну п'ятницю!!!".
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурився жартівливою бравадою торговельної мережі "Епіцентр" Олександра й Галини Герег на тлі посилення карантину на вихідних і закликав їх поїхати "куражитися" у реанімацію до хворих на COVID-19.
Повідомлялось, що торговельна мережа "Епіцентр" Олександра й Галини Герег наразі ще не прийняла рішення про те, як працюватиме у суботу та неділю у зв’язку з запровадженням "карантину вихідного дня".
Економічна правда