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"Епіцентр" ще не ухвалив остаточного рішення щодо роботи на вихідних

Четвер, 12 листопада 2020, 13:51
 

Торговельна мережа "Епіцентр" Олександра й Галини Герег наразі ще не прийняла рішення про те, як працюватиме у суботу та неділю у зв’язку з запровадженням "карантину вихідного дня".

Джерело: керівник департаменту зв'язків із громадськістю "Епіцентру" Юлія Чудновець у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Наразі ми чекаємо на офіційну постанову Кабінету міністрів. Після вивчення постанови буде прийняте рішення щодо подальшої роботи мережі гіпермаркетів на вихідних".   

Деталі: Постанова уряду про "карантин вихідного дня" була прийнята 11 листопада, але досі не опублікована. Документ вступає в дію після опублікування.

Чому це важливо: Мережа будівельно-господарських гіпермаркетів "Епіцентр К" не закривала свої торгові центри під час карантину, коли перестали працювати ринки і торгові центри.

Навесні "Епіцентр" пояснював таке рішення тим, що забезпечує в своїх магазинах наявність і продаж захисних масок, антисептиків, побутових засобів дезінфекції, спиртовмісних засобів і базових продуктів харчування.  

Передісторія:

Напередодні Кабінет міністрів посилив карантин і встановив, що по суботах і неділях можуть працювати лише продуктові магазини й пошта, аптеки й ветеринарні аптеки, автозаправки й автосервіси. 

Після цього "Епіцентр" написав у Facebook: "Продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки – є, корм для тварин – є. Завозимо пальне". І додав картинку: "Увага! Вводимо 72-годинну п'ятницю!!!".

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурився жартівливою бравадою торговельної мережі "Епіцентр" Олександра й Галини Герег на тлі посилення карантину на вихідних і закликав їх поїхати "куражитися" у реанімацію до хворих на COVID-19.

Ірина Балачук, УП

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