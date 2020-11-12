"Эпицентр" заявил, что будет продавать на выходных только жизненно важные товары

В компании "Эпицентр К" заявили, что во время карантина выходного дня сети "Эпицентр" и "Новая линия" будут реализовывать исключительно жизненно важные товары, разрешенные соответствующим постановлением Кабмина.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Мы ввели беспрецедентные меры безопасности в наших торговых сетях "Эпицентр" и "Новая линия", и делаем все для того, чтобы вы чувствовали себя безопасно, делая покупки у нас.

Через наши социальные сети и обращения в контакт-центр мы получаем много обращений от наших покупателей с просьбой не закрывать торговые центры во время карантина выходного дня, по примеру соседней Польши, где строительно-хозяйственные гипермаркеты продолжают работать в течение карантина. Мы ценим вашу любовь и доверие, но ставим ваше здоровье и интересы государства на первое место", - говорится в позиции "Эпицентра".

"Во время карантина выходного дня сети "Эпицентр" и "Новая линия" будут реализовывать исключительно жизненно важные товары, разрешеннные постановлением КМУ "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 г." № 641, к которым относятся продукты питания, средства гигиены, лекарственные средства и товары медицинского назначения, ветеринарные препараты, корма и будет доставлятть еду из наших ресторанов.

В это время наши клиенты также могут сделать заказ на интернет-магазине www.epicentrk.ua, на онлайн-полках которого представлен ассортимент более 1 млн артикулов", - добавили в компании.

Напомним:

Накануне Кабинет министров усилил карантин и установил, что по субботам и воскресеньям могут работать только продуктовые магазины и почта, аптеки и ветеринарные аптеки, автозаправки и автосервисы.

После этого "Эпицентр" написал в Facebook: "Продукты у нас есть, изделия медицинского назначения, лекарства – есть, корм для животных – есть. Завозим топливо". И добавил картинку: "Внимание! Вводим 72-часовую пятницу!!!".

Министр здравоохранения Максим Степанов возмутился шутливой бравадой торговой сети "Эпицентр" Александра и Галины Герег на фоне усиления карантина на выходных и позвал их поехать "покуражиться" в реанимацию к больным COVID-19.

Сообщалось, что торговая сеть "Эпицентр" Александра и Галины Герег пока еще не приняла решения о том, как будет работать в субботу и воскресенье в связи с введением "карантина выходного дня".

Экономическая правда