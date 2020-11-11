Шевченко зустрівся з керівництвом Світового банку: що обговорили

Фото: НБУ

Голова НБУ Кирило Шевченко під час зустрічі з керівництвом Світового банку заявив, що підтримання незалежності Нацбанку сьогодні є одним із пріоритетів.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

Зазначається, що у зустрічі, зокрема, взяли участь виконавчий директор групи, до якої входить Україна, Кун Давідсе, регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі, а також віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.

"Ми високо цінуємо довготривалі відносини та підтримку, яку Група Світового банку надає як Національному банку України, так і Україні в цілому. Дуже важливо, що нашим спільним пріоритетом є зміцнення фінансового сектору України та закладення основ для надійного розвитку кредитування", - зазначив Шевченко.

"Кирило Шевченко відзначив спільну зі Світовим банком роботу для зміцнення фінансової системи України.

Зокрема, спільні проєкти з реформування державного банківського сектору, небанківського фінансового сектору ("спліт"), реформування національної платіжної системи, удосконалення системи врегулювання неплатоспроможних банків, впровадження наглядових технологій (SupTech), а також над зниженням частки непрацюючих кредитів у банках", - йдеться у повідомленні.

У НБУ додали, що у цьому році банківський сектор за сприяння Нацбанку активізував роботу у цьому напрямку, і тільки за вересень частка проблемних кредитів у банках знизилася з 48% до 45,6%.

Нагадаємо:

Голова Національного банку Кирило Шевченко зустрівся з головою місії МВФ в Україні Іванною Владковою Голлар та заявив, що продовження співпраці з МВФ є стратегічно важливим для України.

Економічна правда