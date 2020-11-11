Шевченко встретился с руководством Всемирного банка: что обсудили

Фото: НБУ

Глава НБУ Кирилл Шевченко во время встречи с руководством Всемирного банка заявил, что поддержание независимости Нацбанка сегодня является одним из приоритетов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Отмечается, что во встрече, в частности, приняли участие исполнительный директор группы, в которую входит Украина, Кун Давидс, региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи, а также вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

"Мы высоко ценим долгосрочные отношения и поддержку, которую Группа Всемирного банка оказывает как Национальному банку Украины, так и Украине в целом. Очень важно, что нашим общим приоритетом является укрепление финансового сектора Украины и заложения основ для надежного развития кредитования", - отметил Шевченко.

"Кирилл Шевченко отметил совместную с Всемирным банком работу для укрепления финансовой системы Украины.

В частности, совместные проекты по реформированию государственного банковского сектора, небанковского финансового сектора ("сплит"), реформирование национальной платежной системы, усовершенствование системы урегулирования неплатежеспособных банков, внедрение надзорных технологий (SupTech), а также над снижением доли неработающих кредитов в банках", - говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что в этом году банковский сектор при содействии Нацбанка активизировал работу в этом направлении, и только за сентябрь доля проблемных кредитов в банках снизилась с 48% до 45,6%.

Напомним:

Глава Национального банка Кирилл Шевченко встретился с главой миссии МВФ в Украине Иванной Владковой Голлар и заявил, что продолжение сотрудничества с МВФ является стратегически важным для Украины.

Экономическая правда