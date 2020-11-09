Шевченко – голові місії МВФ: Ми виконуємо зобов'язання перед західними кредиторами

Голова Національного банку Кирило Шевченко зустрівся з головою місії МВФ в Україні Іванною Владковою Голлар.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зазначається, що під час зустрічі Шевченко запевнив, що Національний банк "залишається відданим порядку денному реформ, які Україна проводила в останні роки".

"Продовження співпраці з МВФ є стратегічно важливим для України. Іншого варіанту ми не розглядаємо. Ми готові до роботи місії у найкоротші терміни", – наголосив Шевченко.

Голова Національного банку також вважає, що НБУ "продовжує впроваджувати реформи у фінансовому секторі та виконувати зобов’язання перед міжнародними партнерами".

"Ми зберігаємо послідовну монетарну політику, дотримуємося режимів інфляційного таргетування та гнучкого курсу гривні, а також посилюємо реформу корпоративного управління в державних банках. Крім того, НБУ працює над скороченням частки проблемних кредитів банків", – заявив Шевченко.

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський вважає, що держава виконала всі вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу кредитної допомоги.

Можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року втрачена, треба намагатися отримати один, розуміючи, що він буде прив'язаний до прийняття держбюджету-2021, заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Отримання Україною до кінця 2020 року навіть одного траншу МВФ на 0,7 млрд доларів виглядає сумнівним з урахуванням кількості поточних невирішених питань за програмою України з Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Економічна правда