Курс валют на 11 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,15 - 28,17 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,16 - 28,18 гривні;
Євро – 33,20 - 33,23 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,12 – 28,38 гривні. Євро купують по 33,05 гривні, продають по 33,47 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,27 - 28,35 гривні, євро - 33,23 - 33,34 гривні.
Нагадуємо:
10 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,12 - 28,14 гривні.
10 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,15 - 28,17 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 11 листопада на рівні 28,12 гривні.
Економічна правда
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