Курс валют на 11 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

11 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,15 - 28,17 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,16 - 28,18 гривні;

Євро – 33,20 - 33,23 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,12 – 28,38 гривні. Євро купують по 33,05 гривні, продають по 33,47 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,27 - 28,35 гривні, євро - 33,23 - 33,34 гривні.

Нагадуємо:

10 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,12 - 28,14 гривні.

10 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,15 - 28,17 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 11 листопада на рівні 28,12 гривні.

Економічна правда