Курс валют на 10 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
10 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,12 - 28,14 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,09 - 28,11 гривні;
Євро – 33,25 - 33,27 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,07 – 28,33 гривні. Євро купують по 33,06 гривні, продають по 33,50 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,25 - 28,33 гривні, євро - 33,25 - 33,38 гривні.
Нагадуємо:
9 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,1 - 28,12 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 10 листопада на рівні 28,11 гривні.
Економічна правда
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