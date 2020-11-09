Закриття міжбанку: гривня ослабла до долара
9 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,1 - 28,12 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,1 - 28,12 гривні;
Євро – 33,35 - 33,38 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,09 – 28,33 гривні. Євро купують по 33,14 гривні, продають по 33,56 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,22 - 28,34 гривні, євро - 33,27 - 33,42 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 22 копійки, встановивши його на 9 листопада на рівні 28,14 гривні.
9 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,12 - 28,15 гривні.
6 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,12 - 28,15 гривні.
Економічна правда
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