Закриття міжбанку: гривня ослабла до долара

9 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,1 - 28,12 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,1 - 28,12 гривні;

Євро – 33,35 - 33,38 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,09 – 28,33 гривні. Євро купують по 33,14 гривні, продають по 33,56 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,22 - 28,34 гривні, євро - 33,27 - 33,42 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 22 копійки, встановивши його на 9 листопада на рівні 28,14 гривні.

9 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,12 - 28,15 гривні.

6 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,12 - 28,15 гривні.

Економічна правда