Курс гривні послабився до долара та посилився до євро
Вівторок, 10 листопада 2020, 18:43
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 11 листопада на рівні 28,12 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро посилився та встановився на рівні 33,20 грн (на 10 листопада - 33,39 гривні).
Нагадуємо:
10 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,12 - 28,14 гривні.
10 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,15 - 28,17 гривні.
Економічна правда
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