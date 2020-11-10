Курс гривні послабився до долара та посилився до євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 11 листопада на рівні 28,12 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро посилився та встановився на рівні 33,20 грн (на 10 листопада - 33,39 гривні).

Нагадуємо:

10 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,12 - 28,14 гривні.

10 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,15 - 28,17 гривні.

Економічна правда



