Курс гривні до долара трохи знизився

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 20 грудня на рівні 27,25 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,86 грн (на 17 грудня – 30,84 гривні).

Нагадуємо:

17 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,21 – 27,23 гривні.

17 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 – 27,27 гривні.

Економічна правда