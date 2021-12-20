Курс гривні до долара трохи знизився
Понеділок, 20 грудня 2021, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 20 грудня на рівні 27,25 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,86 грн (на 17 грудня – 30,84 гривні).
Нагадуємо:
17 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,21 – 27,23 гривні.
17 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 – 27,27 гривні.
Економічна правда
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