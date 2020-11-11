Курс валют на 11 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки

11 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,15 - 28,17 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,16 - 28,18 гривни;

Евро - 33,20 - 33,23 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,12 - 28,38 гривни. Евро покупают по 33,05 гривни, продают по 33,47 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,27 - 28,35 гривни, евро - 33,23 - 33,34 гривни.

Напоминаем:

10 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривны.

10 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,15 - 28,17 гривны.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 11 ноября на уровне 28,12 гривны.

Экономическая правда