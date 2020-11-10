Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла

10 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,15 - 28,17 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,09 - 28,11 гривні;

Євро – 33,25 - 33,28 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,09 – 28,35 гривні. Євро купують по 33,02 гривні, продають по 33,45 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,26 - 28,36 гривні, євро - 33,22 - 33,34 гривні.

Нагадуємо:

9 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,1 - 28,12 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 10 листопада на рівні 28,11 гривні.

10 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,12 - 28,14 гривні.

Економічна правда