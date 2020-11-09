Курс валют на 9 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

9 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,12 - 28,15 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,11 - 28,13 гривні;

Євро – 33,38 - 33,41 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,10 – 28,38 гривні. Євро купують по 33,14 гривні, продають по 33,61 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,29 - 28,39 гривні, євро - 33,35 - 33,47 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 22 копійки, встановивши його на 9 листопада на рівні 28,14 гривні.

Офіційний курс гривні до євро посилився та встановився на рівні 33,42 грн (на 6 листопада - 33,58 гривні).

Економічна правда