В уряді Британії заявили, що перемовини з ЄС про Brexit "закінчилися"

В уряді Британії заявили, що не бачать змісту продовжувати перемовини щодо нової торгової угоди, тому що ЄС не змінює своєї переговорної позиції.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це сказав речник уряду Бориса Джонсона.

Він зазначив, що перемовникам ЄС немає сенсу зустрічатися з британськими колегами наступного тижня, якщо не обговорювати безпосередньо текст майбутньої угоди, та додав, що фактично перемовини "завершилися".

"Перемовини щодо торгівлі завершилися. ЄС фактично завершив їх, кажучи, що вони не хочуть змінювати переговорну позицію", - цитує його ВВС.

Раніше сьогодні прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що країна тепер готова вийти з єдиного ринку і митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю, звинувативши блок у відмові запропонувати достатньо хороші умови. Минулого місяця він визначив 15 жовтня крайнім терміном для досягнення угоди.

Він сказав, що завжди буде готовий почути пропозиції від ЄС, якщо лідери блоку повернуться до Великобританії з "корінною зміною підходу".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після цього заявила, що ЄС продовжить роботу для досягнення угоди, але "не за будь-яку ціну", та що команда перемовників готується їхати до Лондона наступного тижня.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті погодилися продовжити переговори з Британією з метою укладення торгової угоди, однак доручили прискорити підготовку до сценарію відсутності угоди.

Раніше Єврокомісія надіслала Британії попередження про порушення угоди про Brexit у зв'язку зі схваленням проєкту "Про внутрішній ринок", що знищує попередні домовленості.

Європейська правда