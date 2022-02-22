Санкції проти російських банків і олігархів – Британія підготувала свій список

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження нового пакету санкцій проти РФ за визнання сепаратистських утворень "ДНР" і "ЛНР" - зокрема, про санкції проти 5 російських банків.

Про це він сказав під час виступу у парламенті щодо ситуації в Україні.

На початку промови Джонсон заявив, що президент РФ Путін "грубо порушив" Мінські домовленості, визнавши незалежність "Л/ДНР".

За його словами, промова Путіна містила "численні неправдиві звинувачення".

Джонсон підкреслив, що визнаючи "ДНР/ЛНР", Путін готує "привід для вторгнення" на решту території України.

За його словами, Британія повинна підготуватися до наступних можливих етапів плану Путіна.

Він додав, якщо ситуація не зміниться, всі зусилля США, Великобританії, Франції, Німеччини та інших союзників уникнути конфлікту за допомогою "терплячої" дипломатії можуть бути марними.

Також він оголосив про санкції проти п'яти російських банків: "Росія" (основний акціонер - друг президента Росії Юрій Ковальчук - ред.), Промсвязьбанк, Генбанк (один з найбільших банків Криму - ред.), Чорноморський банк розвитку та реконструкції та Індустріальний ощадний банк.

Також Британія введе санкції проти Геннадія Тимченка та братів Ротенбергів, наближених до президента РФ олігархів. Будь-які активи, які вони мають у Британії, будуть заморожені, а особам буде заборонено приїжджати в країну.

За словами Джонсона, це перший етап санкцій і будуть наступні, якщо Путін піде далі.

Він додав, що дав президенту України Зеленському запевнення у "непохитній підтримці Британії".

Джонсон додав, що Велика Британія провела шлях до боротьби з незрозумілим багатством і висуває законопроєкт про економічні злочини.

За його словами, уряд хоче перешкодити російським компаніям залучати кошти в фунтах або доларах на ринках Британії, і він "зніме завісу, яка приховує право власності на власність у цій країні та на всьому Заході".

"Тепер ми повинні підготуватися до наступних можливих етапів плану Путіна", - cказав також прем'єр Британії.

За його словами, якщо станеться найгірше, то Україна стане мішенню "повномасштабної загарбницької війни, яка ведеться без жодного виправдання з абсурдних і навіть містичних причин".

Зусилля "пошуку дипломатичного рішення триватимуть до останнього можливого моменту", - резюмував він.

Економічна правда