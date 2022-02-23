Британія надасть Україні 500 мільйонів доларів кредитних гарантій

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Велика Британія готова надати Україні 500 млн доларів кредитних гарантій для пом’якшення економічних наслідків від російської агресії.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Гарантії надаватиме Багатосторонній банк розвитку (Multilateral Development Bank, MDB). Він забезпечуватиме кредити на фінансування проєктів на підтримку економічної стабільності та основних реформ, зокрема – антикорупційної.

"Ми використовуємо економічний досвід та силу Британії, щоб підтримати народ України. Ці гарантії можуть допомогти влити життєво важливий капітал в Україну та допомогти її економіці пережити шторм російської агресії", – заявила Трасс.

Багатосторонні банки розвитку є фінансовими установами, що утворені відразу декількома урядами країн, і надають фінансову підтримку економікам, що розвиваються.

Нагадуємо:

17 лютого Британія погодила трирічний пакет допомоги у 100 млн фунтів для зменшення залежності України від газового імпорту.

Британія додатково виділила мільярд фунтів на підтримку України. Йдеться про роботу британської експорто-кредитної агенції на українському ринку.

Торік за підсумками перемовин Британія погодилася надавати кредитні гарантії у розмірі до 2,5 млрд фунтів стерлінгів для британсько-українських торговельних контрактів.